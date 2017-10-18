Джикия: тренировал дриблинг с восьми лет

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей», а также прокомментировал дриблинг в своём исполнении в конце первого тайма. Напомним, что подопечные Массимо Карреры на своём поле разгромили испанскую команду со счётом 5:1.
«В футболе бывает, что всё переворачивается с ног на голову. Сегодня так и случилось. Мой дриблинг? Я с восьми лет его тренировал, и вот в Лиге чемпионов сделал», — передаёт слова футболиста красно-белых корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Посмотреть послематчевой интервью с Георгием Джикией можно на «Чемпионате».