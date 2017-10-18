Деменко: Селихов и Промес — лучшие игроки матча с «Севильей»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился эмоциями от победы красно-белых над «Севильей» (5:1) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Матч фантастический был сегодня. Никто бы не поверил, если бы перед матчем ему сказали, что «Спартак» победит с таким счётом. Да, в начале матча повезло. Но тут сработала поговорка «не забиваешь ты, забивают тебе». А в данном случае забили даже не один, а все пять.
Почему так плохо начали второй тайм? Красно-белые всё-таки осторожничали в начале второй половины встречи, но потом удалось поймать свой ритм игры, и второй гол пришёлся очень вовремя. Великолепный матч провёл Селихов, здорово сыграли защитники. Глушаков и Промес доказали, что они лидеры, вернувшись и сыграв отличный матч. После этого матча есть обида, что не «Спартак» не смог удержать победу в матче против «Марибора». Ведь тогда бы ситуация была бы вообще отличной. Но с другой стороны в матче с «Ливерпулем» «Спартаку» повезло, поэтому всё нормально.
Сегодня очень сложно выбирать лучшего игрока матча, потому что здорово сыграла вся команда. Они все большие молодцы. Но если всё-таки выбирать, то назову Александра Селихова и Квинси Промеса. Всех хочется поздравить с этой победой российского футбола!», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.