Глушаков: «Спартак» показал, как может и как должен был играть с начала сезона

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал домашнюю победу над «Севильей» (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Я думаю, что заслужили эту победу. Мы переиграли соперника, да и в целом правильно играли: реализовали все тактические моменты, которые наигрывали перед матчем. В обороне сыграли довольно плохо — можем ещё лучше. Но эти три очка мы заслужили эти. Так долго ждали Лигу чемпионов, и вот всё свершилось. Показали, как мы можем и как должны были играть ещё в начале чемпионата.
В Севилье будет не хватать поддержки болельщиков. Постараемся сделать всё возможное, чтобы они порадовались за нас у экранов телевизоров. Но, с другой стороны, сами виноваты.
Расклад в группе? Если честно, очки не считаю. Отыграли матч, я очень сильно устал. Впереди у нас ещё много непростых игр, ничего загадывать нельзя. Всё в наших руках. Надо продолжать двигаться дальше, выигрывать и набирать очки. Если расслабим булки, как говорится, то всё, до свидания!» — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.