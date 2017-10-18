Червиченко: видимо, этот день где-то в календаре отмечен, как день «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился эмоциями от победы красно-белых над «Севильей» (5:1) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Это была удивительная победа. Видимо, этот день где-то в календаре отмечен, как день «Спартака». Не думаю, что кто-то ожидал такой победы, тем она радостнее. Селихов – герой матча. Он не дал почувствовать «Севильи» силу и уверенность. Не хочу в этот день что-то говорить глобального, но пока рано заявлять, что «Спартак» нашёл свою игру. Мне показалось, что в этот день у «Спартака» залетали в ворота все мячи, которые можно. Надо похвалить за это спартаковцев, которые не боятся бить сразу по воротам.
Что касается следующего матча против «Севильи» на выезде, то давайте будем радоваться сегодняшней победе. Сможет ли «Спартак» выиграть на выезде? Надо радоваться, а не бредить», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.