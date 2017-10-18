Рейнгольд: я воскрес после того, как Комбаров выбил мяч из пустых ворот

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился эмоциями после матча группового матча Лиги чемпионов с «Севильей».
Красно-белые дома разгромили испанскую команду со счётом 5:1.
«Это был футбольный фейерверк высочайшего уровня в исполнении «Спартака». Уникальные атакующие действия в исполнении москвичей. Этот матч – украшение российского футбола. «Спартак» показал, что у нас есть футбол. Это был настоящий праздник для игроков и болельщиков.
Я воскрес после того, как Комбаров выбил мяч из пустых ворот. По-хорошему, по футбольному воскрес. Это был переломный момент матча. Не забиваешь ты – забивают тебе. «Севилья» получила по полной. Я очень рад за «Спартак», и за характер его футболистов, которые сломали хребет сопернику.
Каррера и его команда победила, и я всем ставлю 10 из 10. У «Спартака» мастерства выше крыши», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Посмотреть момент можно в «твиттере» РФПЛ.