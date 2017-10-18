Мутко: блестящая победа «Спартака», просто феерическая

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал победу «Спартака» над «Севильей» в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча группы E прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
«Блестящая победа, просто феерическая. Отличный матч и великолепная победа. Что тут ещё сказать? Просто рад за „Спартак“ и его болельщиков», — приводит слова Мутко ТАСС.
Подопечные Массимо Карреры одержали первую победу на групповом этапе и, набрав 5 очков, занимают второе место в таблице своей группы.
Держи пять! Самая фееричная победа «Спартака» в XXI веке
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