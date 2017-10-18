«Спартак» — «Севилья» — 5:1. Видеообзор матча

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» в родных стенах со счётом 5:1 разгромил «Севилью».
На 18-й минуте Квинси Промес вывел красно-белых вперёд, а на 30-й минуте испанская команда отыгралась — Симон Кьер сравнял счёт. Вновь повести в счёте российская команда сумела на 58-й минуте — точным ударом отметился Лоренсо Мельгарехо. На 67-й минуте Денис Глушаков забил третий мяч, Луис Адриано на 74-й минуте сделал счёт разгромным, а точку в концовке поставил Квинси Промес.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
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