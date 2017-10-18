«Ливерпуль» повторил рекорд Лиги чемпионов по самой крупной выездной победе

В матче третьего тур группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде разгромил словенский «Марибор» — 7:0. Таким образом, мерсисайдцы стали соавторами самой крупной выездной победы в турнире, повторили рекорд матчей «Жилина» — «Марсель» (сезон-2009/10) и БАТЭ — «Шахтер» (2014/15)
Отметим, что «Ливерпуль» также делит рекорд по самой крупной победе в домашнем матче турнира — в сезоне 2007/08 красные разгромили дома «Бешикташ» — 8:0. С таким же счётом мадридский «Реал» победил «Мальмё» в сезоне-2015/16.
«Ливерпуль» отыгрался за все неудачи, а Криштиану переиграл Кейна
Главное, что случилось вечером, пока «Спартак» громил «Севилью».