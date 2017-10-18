«Реал» — «Тоттенхэм» — 1:1. Видеообзор матча

«Реал» сыграл вничью с «Тоттенхэм Хотспур» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.
В середине первого тайма лондонцы вышли вперёд благодаря автоголу Рафаэля Варана, однако в концовке первой половины Криштиану Роналду сравнял счёт ударом с пенальти.
Турнирное положение в группе Н после трёх туров: 1. «Тоттенхэм» — 7 очков; 2. «Реал» — 7; 3. «Боруссия» — 1; 4. АПОЭЛ — 1.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
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