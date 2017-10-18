Бернард: победа «Шахтёра» над «Фейеноордом» — итог работы, проделанной Фонсекой

Полузащитник «Шахтёра» Бернард поделился впечатлениями от матча третьего тура Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (2:1), в котором он оформил дубль.
«Очень рад забить два гола, но главное — это победа. Мы добились этого результата благодаря работе, проделанной нашим тренером Паулу Фонсекой. Он собрал много информации о сопернике, которая и помогла нам победить. „Фейеноорд“ создавал немало проблем для нас вплоть до самой последней минуты. Матч мог закончиться вничью, но мы заслужили эту столь ценную победу.
Этот результат позволяет нам продолжить борьбу за выход из группы. Было очень важно победить сегодня, повысить свои шансы. Будем продолжать двигаться вперёд шаг за шагом", — приводит слова Бернарда официальный сайт УЕФА.
«Манчестер Сити» победил «Наполи», «Шахтёр» на выезде одолел «Фейеноорд»