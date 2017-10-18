Поражение от «Спартака» — второе по величине для «Севильи» в истории еврокубков

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Севилья» на выезде проиграла «Спартаку» со счётом 1:5. Это второе по величине поражение испанского клуба в истории его выступлений в еврокубках.
Рекордным фиаско андалусийцев остаётся поражение от мадридского «Реала» со счётом 0:8 в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов сезона-1957/1958.
Напомним, что победа над «Севильей» стала самой крупной для «Спартака» под руководством главного тренера Массимо Карреры, который возглавил команду в августе 2016 года.
7 самых крутых побед «Спартака» в еврокубках: от «Ливерпуля» до «Севильи»
Матч с «Севильей» был настолько хорош, что мы сразу вспомнили, как красно-белые «укатывали»«Реал» и «Арсенал». И не только их.