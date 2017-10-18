Комбаров о травме Самедова: заметил характерное движение, как при надрыве мышцы

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал травму партнёра по команде Александра Самедова, полученную в матче третьего тура Лиги чемпионов с «Севильей» (5:1). Самедов вышел в стартовом составе красно-белых, но отыграл лишь 25 минут и был заменён на Лоренсо Мельгарехо.
«Саша стал ускоряться, и вдруг я заметил характерное движение, как при надрыве задней поверхности мышцы бедра. Он сразу упал и показал на замену. Это потеря для команды. Желаю ему скорейшего восстановления и возвращения в строй», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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Матч с «Севильей» был настолько хорош, что мы сразу вспомнили, как красно-белые «укатывали»«Реал» и «Арсенал». И не только их.