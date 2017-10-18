Марсело: «Реал» в матче с «Тоттенхэмом» не потерял, а приобрёл очко

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор не видит ничего трагического в том, что команда сыграла вничью в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Играя на своём поле, подопечные Зинедина Зидана сумели послать мяч в сетку ворот гостей лишь один раз.
«На мой взгляд, «Реал» в матче с «Тоттенхэмом» не потерял, а приобрёл очко. Ведь игра получилась нелёгкой. Мы потратили очень много физических сил и истощены, а соперник умел читать игру. Их вратарь оказался на высоте. Что же касается вопроса о том, кто был лучшим игроком на поле, то почему я должен отвечать на него? Для меня на поле выходят 11 футболистов», — цитирует Марсело Marca.
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