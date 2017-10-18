Вальверде: я должен был адаптироваться к «Барселоне» и её игрокам

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что изначально должен был понять, как функционирует клуб. Бывший наставник «Атлетика» из Бильбао возглавил каталонскую команду по окончании предыдущего сезона, сменив на этом посту Луиса Энрике.
«Я должен был адаптироваться к «Барселоне» и её игрокам. Футболисты здесь отличаются от тех игроков, которые были в моём распоряжении в «Атлетике». Стараюсь передавать им то, что считаю наилучшим для команды. У нас выступают отличные футболисты, которые горят желанием добиваться больших побед», — приводит слова Вальверде Marca.
Вальверде — о «Золотом мяче»: мы все знаем, кто лучший футболист в мире