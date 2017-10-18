«Мисс Россия», полёт Глушакова, кровь Нолито и грандиозный перформанс. Фотообзор

17 октября на «Открытие Арене» в Москве столичный «Спартак» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил испанскую «Севилью» со счётом 5:1. Голами в составе хозяев поля отметились Лоренсо Мельгарехо, Денис Глушаков, Луис Адриано и дважды Квинси Промес.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Спартак» – «Севилья», подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым, Александром Мысякиным и Дмитрием Голубовичем.
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