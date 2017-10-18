Консейсау: Касильяс не травмирован, просто я решил оставить его на скамейке

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал решение оставить голкипера Икера Касильяса в запасе в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с РБ «Лейпциг». Многих удивило, что Консейсау предпочёл Касильясу Жозе де Са. Последний пропустил три гола, тогда как его команда ответила двумя.
«Касильяс не травмирован, просто я решил оставить его на скамейке запасных. Руководствовался соображениями игры. Считал, что этот состав является лучшим для нас, чтобы добыть победу. Что же касается состава на следующий матч, то посмотрим», — приводит слова Консейсау Marca.
Касильяс рассказал, почему решил остаться в «Порту»