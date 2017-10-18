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Консейсау: Касильяс не травмирован, просто я решил оставить его на скамейке

18 октября 2017, среда. 07:47 Футбол

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал решение оставить голкипера Икера Касильяса в запасе в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с РБ «Лейпциг». Многих удивило, что Консейсау предпочёл Касильясу Жозе де Са. Последний пропустил три гола, тогда как его команда ответила двумя.

«Касильяс не травмирован, просто я решил оставить его на скамейке запасных. Руководствовался соображениями игры. Считал, что этот состав является лучшим для нас, чтобы добыть победу. Что же касается состава на следующий матч, то посмотрим», — приводит слова Консейсау Marca.

Касильяс рассказал, почему решил остаться в «Порту»
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
РБ Лейпциг ФК Порту Икер Касильяс Сержиу Консейсау
Новости. Футбол
18 октября 2017, среда
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