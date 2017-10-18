Диавара: «МС» не позволил «Наполи» делать то, что мы хотели в начале матча

Полузащитник «Наполи» Амаду Диавара прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в третьем туре Лиги чемпионов.
«Мы знали, что это будет сложная игра. „Манчестер Сити“ не позволил нам делать то, что мы хотели на ранних стадиях матча. Однако мы хорошо отреагировали на пропущенные голы. Во втором тайме мы продемонстрировали отличный боевой дух, мы атаковали и вполне могли сравнять счёт. Рад, что забил первый в карьере гол, но разочарован результатом. Мы должны ещё больше работать, чтобы исправить недочёты в нашей игре», — приводит слова Диавара официальный сайт УЕФА.
«Манчестер Сити» победил «Наполи», «Шахтёр» на выезде одолел «Фейеноорд»