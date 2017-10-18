Ван Бронкхорст: в игре «Шахтёра» не было ничего неожиданного

Главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст поделился впечатлениями от домашнего матча с «Шахтёром» (1:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Надеемся на положительный исход в следующем поединке. Конечно, будет очень сложно, ведь после трёх матчей у нас ноль очков. У нас были шансы, однако мы не смогли их использовать. К сожалению, при счёте 1:0 пропустили в ответ. Отмечу высокое качество футболистов «Шахтёра». И после удаления у нас тоже были нереализованные моменты.
В принципе, в игре оппонентов не было чего-то неожиданного. «Шахтёр» – хороший соперник. В целом был достойный поединок. Мы продолжим работать и стараться в дальнейшем. Довольны игрой команды. Учитывая неиспользованные моменты, мы понимаем: придётся потрудиться, чтобы выступать на высоком уровне. Настроение в коллективе остаётся прекрасным, несмотря на негативный результат», – цитирует ван Бронкхорста официальный сайт «Шахтёра».