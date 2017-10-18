Сборная Аргентины на время ЧМ-2018 планирует поселиться в Бронницах

Сборная Аргентины практически определилась с местом проживания на время чемпионата мира 2018 года, который следующим летом пройдёт в России. Бело-голубые рассматривают подмосковные Бронницы как место временного базирования. Об этом говорится на официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины.
Ожидается, что в период с февраля по март 2018 года аргентинская делегация посетит комплекс, чтобы дать окончательный ответ и утвердить место проживания на время мирового первенства. Напомним, что 11 ноября Аргентина проведёт товарищеский матч со сборной России.
В квалификации на ЧМ-2018 сборная Аргентины заняла 3-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Сборная России 11 ноября сыграет с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией