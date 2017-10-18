Кроос: считаю, что «Реал» доминировал в матче с «Тоттенхэмом»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал результат домашнего матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась ничьей — 1:1.
«Это был сложный матч, но я думаю, что мы отлично сыграли. Я доволен тем, как мы играли, хотя у соперника тоже были шансы, и я думаю, что это справедливый результат, хотя считаю, что мы доминировали в матче.
Теперь нас ждёт встреча на „Уэмбли“, это особый стадион и я действительно не дождусь этого поединка. Каждая игра важна, нам нужны очки, и мы надеемся заработать их в каждой игре», — цитирует Крооса официальный сайт испанского клуба.
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