Уолкер: «МС» должен поблагодарить Эдерсона за надёжную игру в матче с «Наполи»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов, поблагодарив вратаря Эдерсона Мораеса за надёжную игру. На 38-й минуте бразилец парировал удар Дриса Мертенса с одиннадцатиметровой отметки.
«Мы знали, что после 2:0 «Наполи» побежит в атаку и были к этому готовы. Нужно также поблагодарить Эдерсона за уверенную игру. Спасибо ему», — цитирует Уолкера пресс-служба УЕФА.
Благодаря победе «Манчестер Сити» набрал 9 очков и лидирует в группе F. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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