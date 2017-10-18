До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

К. Навас: «Реал» не может быть доволен результатом матча с «Тоттенхэмом»

18 октября 2017, среда. 09:42 Футбол

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас поделился впечатлениями от прошедшего домашнего матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась ничьей — 1:1.

«Мы не можем быть удовлетворены, потому что хотели выиграть, но у нас был серьёзный соперник. И у них были шансы, и у нас были возможности, это был хороший матч. Мы не можем быть полностью довольны, хотя работали на сто процентов.

Когда команда закрыта, всегда трудно. Мы создали варианты, но во многих случаях шло не так, как мы хотели. Надеемся, что в следующих играх мы сможем сохранить ворота сухими и победить», — цитирует Наваса официальный сайт испанского клуба.

Кроос: считаю, что «Реал» доминировал в матче с «Тоттенхэмом»
Источник: Официальный сайт "Реала" Сообщить об ошибке
Теги
Тоттенхэм Хотспур ФК Реал Мадрид Кейлор Навас
Новости. Футбол
18 октября 2017, среда
10:13 Кейн: «Тоттенхэм» был бы доволен ничьей на «Бернабеу» в любой день недели
10:09 «Корк Сити» в третий раз стал чемпионом Ирландии
10:00 Созин: таких монстров, как Лукаку, у «Базеля» нет
09:56 Вальдано: не ожидал такого, «Тоттенхэм» превратил Кейлора Наваса в героя матча
09:54 Хамес: в Мюнхене я спокойно могу выпить кофе, не опасаясь, что меня потревожат
09:53 Российские студенты разгромили сборную Азии на Межконтинентальном турнире в Сочи
09:45 Мертенс – о поражении от «Ман Сити»: зол на себя за нереализованные моменты
09:44 Стоунс: «Наполи» — хорошая команда, но «Манчестер Сити» сумел удивить соперника
09:42 К. Навас: «Реал» не может быть доволен результатом матча с «Тоттенхэмом»
09:25 Уолкер: «МС» должен поблагодарить Эдерсона за надёжную игру в матче с «Наполи»
09:22 Кроос: считаю, что «Реал» доминировал в матче с «Тоттенхэмом»
09:15 Сборная Аргентины на время ЧМ-2018 планирует поселиться в Бронницах
09:09 Ван Бронкхорст: в игре «Шахтёра» не было ничего неожиданного
08:53 Паулиньо: возможно, через три или четыре года Неймар будет лучшим в мире игроком
08:47 Зидан: не знаю, сможем ли рассчитывать на Бэйла в матче с «Тоттенхэмом»
08:09 Диавара: «МС» не позволил «Наполи» делать то, что мы хотели в начале матча
08:03 Урсаис считает, что вратарь «Атлетика» Кепа способен играть за «Реал»
07:47 Консейсау: Касильяс не травмирован, просто я решил оставить его на скамейке
07:31 Калмунд: Хайнкес не волшебник, у него лишь один центральный нападающий
07:30 «Мисс Россия», полёт Глушакова, кровь Нолито и грандиозный перформанс. Фотообзор
07:24 Паулиньо: делать для Месси черновую работу – привилегия для меня
07:15 Степаненко: когда сравняли счёт, знали, что «Фейеноорд» ринется в атаку
07:11 Вальверде: я должен был адаптироваться к «Барселоне» и её игрокам
06:54 Хайнкес считает, что Нагельсман не готов возглавить «Баварию» после сезона
06:50 Нападающий «Фейеноорда» Бергёйс: «Шахтёр» показал свой уровень
06:32 Тренер «Вольфсбурга»: и М. Гомес должен бороться за место в основном составе
06:19 Зидан: терпение, Бензема с каждым днём играет всё лучше
06:18 Хакими: очень рад, что Зидан доверяет мне
06:17 Марсело: «Реал» в матче с «Тоттенхэмом» не потерял, а приобрёл очко
05:41 Бубнов: место в весенней стадии еврокубков «Спартак» себе де-факто гарантировал
04:10 Комбаров о травме Самедова: заметил характерное движение, как при надрыве мышцы
04:05 Роналду отказывается идти на сделку по делу о неуплате налогов
03:43 Комбаров: спасителем себя не чувствую, эйфории нет
03:03 Поражение от «Спартака» — второе по величине для «Севильи» в истории еврокубков
02:33 Сарабия: сложно смириться с этим поражением от «Спартака»
02:27 Бернард: победа «Шахтёра» над «Фейеноордом» — итог работы, проделанной Фонсекой
02:18 Почеттино: Льорис показал свой истинный уровень в матче с «Реалом»
02:17 Фонсека: «Фейеноорд» – сильнейший соперник, но победа «Шахтёра» заслуженна
02:08 Зидан: ничья с «Тоттенхэмом» не обрадовала, «Реал» всегда хочет побеждать дома
02:07 Диктор: думаю, делегаты УЕФА к 5-му голу «Спартака» точно выучили русские фразы
02:01 Сарри: «Манчестер Сити» — серьёзный претендент на победу в Лиге чемпионов
01:56 «Реал» — «Тоттенхэм» — 1:1. Видеообзор матча
01:53 «Манчестер Сити» — «Наполи» — 2:1. Видеообзор матча
01:47 Гвардиола: «Наполи» — одна из лучших команд, которым я противостоял за карьеру
01:46 «Ливерпуль» повторил рекорд Лиги чемпионов по самой крупной выездной победе
Все новости RSS
Партнерский контент