К. Навас: «Реал» не может быть доволен результатом матча с «Тоттенхэмом»

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас поделился впечатлениями от прошедшего домашнего матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась ничьей — 1:1.
«Мы не можем быть удовлетворены, потому что хотели выиграть, но у нас был серьёзный соперник. И у них были шансы, и у нас были возможности, это был хороший матч. Мы не можем быть полностью довольны, хотя работали на сто процентов.
Когда команда закрыта, всегда трудно. Мы создали варианты, но во многих случаях шло не так, как мы хотели. Надеемся, что в следующих играх мы сможем сохранить ворота сухими и победить», — цитирует Наваса официальный сайт испанского клуба.
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