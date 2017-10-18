Российские студенты разгромили сборную Азии на Межконтинентальном турнире в Сочи

Футболисты Национальной студенческой футбольной лиги под руководством экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса в первом матче I Межконтинентального турнира по футболу «Навстречу чемпионату мира 2018» со счётом 7:1 обыграли сборную Азии.
Перед матчем турнир посетил прославленный российский хоккеист Алексей Морозов, который символически ввёл мяч в игру и сделал общее фото с футболистами, пожелав им хорошей игры. Во втором матче первого игрового дня встретились сборные Европы и Международного студенческого футбольного союза. Европейцы, укомплектованные игроками испанской «Альмерии», контролировали ход матча и одержали победу с минимальным счётом 1:0.
Завтра на турнире дебютируют сборные Америки и Африки. Сборная Африки под руководством Игоря Гамулы будет противостоять сборной Европы во главе с Юрием Красножаном. Сборную Америки тренирует Сергей Куленко, завтра ей предстоит сыграть с командой Азии под предводительством Валерия Турсунова.
Сборная НСФЛ продолжит турнир матчем с командой Америки 19 октября. Победа гарантирует россиянам выход в финал турнира, запланированный на 21 октября.
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