«Корк Сити» в третий раз стал чемпионом Ирландии

«Корк Сити» во встрече 31-го тура чемпионата Ирландии сыграл вничью на своём поле с «Дерри Сити» (0:0), что обеспечило команде первое место. Клуб смог досрочно стать чемпионом страны, так как стал недосягаем в турнирной таблицы для идущего на втором месте «Дандолка».
Для «Корк Сити» это чемпионство стало третьим в истории после сезонов-1992/93 и 2005 года. Три предыдущих сезона команда из Корка завершала на втором месте после«Дандолка».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» ирландского клуба.