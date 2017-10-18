Главный тренер «Бешикташа»: думали, что будем довольны ничьей с «Монако»

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш подвёл итоги выездного матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Монако». Его подопечные одержали победу со счётом 2:1.
«Это был хороший день для нас. Мы думали, что будем довольны ничьей, но в итоге возвращаемся с тремя очками. Наши шансы в группе увеличились, но ещё ничего не гарантировано. Но, безусловно, мы находимся в лучшем положении среди всех команд.
Считаю, что сегодня мы выиграли благодаря нашим талантливым игрокам, которые показали хорошую командную игру. «Монако» — хорошая команда с молодыми талантливыми футболистами, но мы контролировали игру», — цитирует Гюнеша пресс-служба УЕФА.
Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.
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