Защитник «Монако» Сидибе: у нас не было много шансов в игре с «Бешикташем»

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе прокомментировал результат домашней встречи 3-го тура Лиги чемпионов с «Бешикташем». Монегаски уступили сопернику со счётом 1:2.
«У нас не было много шансов в сегодняшней игре. Что бы ни случилось, нам нужно двигаться дальше и сосредоточиться на том, чтобы улучшить игру. Нам следует лучше работать над индивидуальным и командным уровнем. Нам нужно быть более агрессивными и играть на высокой скорости. Пока есть шанс получить путёвку в плей-офф, мы будем продолжать рассчитывать на свои шансы. Мы знаем, что это будет сложно», — цитирует Сидибе пресс-служба УЕФА.
Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.
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