Салах: «Ливерпулю» нужно сосредоточиться на улучшении результатов в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Марибором» (7:0) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, отметив, что теперь мерсисайдцам нужно сосредоточиться на Премьер-лиге, где клуб занимает 8-е место.
«Мы провели хороший матч и добились важного результата. Нужно смотреть вперёд и побеждать в следующих встречах. Думаю, теперь у каждого есть уверенность, что хороший результат придёт. «Ливерпулю» нужно сосредоточиться на улучшении результатов в Премьер-лиге, где мы не побеждали на протяжении двух туров», — цитирует Салаха пресс-служба «Ливерпуля».
Ближайший матч в АПЛ «Ливерпуль» проведёт 22 октября в гостях против «Тоттенхэм Хотспур».
Клопп: наверное, футболисты «Марибора» были слишком самоуверенны перед матчем