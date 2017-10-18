Гвардиола посвятил победу над «Наполи» арестованным каталонским сепаратистам

Главный тренер «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола посвятил победу над «Наполи» (2:1) каталонским сепаратистам. Матч состоялся в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Это подходящее время, чтобы посвятить им победу. Эти люди всегда вежливо выражали свои идеи и то, чего мы хотим. В настоящее время ситуация такая, какая она есть. Надеюсь, что очень скоро они выйдут на свободу», — цитирует Гвардиолу Marca.
Хосеп Гвардиола родился в Санпедоре, входящем в провинцию Барселоны. С 2008 по 2012 год Гвардиола тренировал первую команду «Барселоны».
Гвардиола: «Наполи» — одна из лучших команд, которым я противостоял за карьеру