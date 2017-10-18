Кубок чемпионата мира был выставлен в тульском кремле

Кубок чемпионата мира по футболу добрался до Тулы. Сегодня трофей выставлен в тульском кремле. Об этом говорится на официальной странице ЧМ-2018 в «Твиттере». Участие в презентации трофея принял тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов, а также посол чемпионата мира от Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва.
В Туле кубок чемпионата мира будет находиться с 17 по 18 октября. Затем 20 и 21 октября кубок выставят в Курске. Ранее трофей побывал в Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе, Перми, Пензе, Саранске, Ярославле и Калининграде.
Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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Стали известны даты проведения и время начала стыковых матчей квалификации ЧМ