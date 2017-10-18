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РФС объяснил, почему сборная России опускается всё ниже в рейтинге ФИФА

18 октября 2017, среда. 12:35 Футбол

Российский футбольный союз опубликовал видео на официальном канале в YouTube, в котором объясняет, почему сборная России опускается всё ниже в рейтинге ФИФА.

В обновлённом октябрьском рейтинге подопечные Станислава Черчесова оказались на рекордно низком для себя 65-м месте, опустившись на строчку ниже по сравнению с предыдущим рейтингом.

Первое место по-прежнему занимает Германия. Далее следуют Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция, Испания, Чили и Перу.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на канале РФС в YouTube.

Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол РФС ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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