Кокорин: это будет противостояние «Зенита» и «Русенборга», а не меня с кем-то

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» рассказал о подготовке команды.
«В составе «Русенборга» знаю Бендтнера, играл в хорошем клубе в Англии. Это будет противостояние «Зенита» и «Русенборга», а не меня с кем-то.
Ждём хорошей игры завтра, хотим добиться третьей победы подряд. Лично у меня усталость присутствует, провели дополнительные матчи в сборной. Потихоньку приходим в былую форму, восстанавливаемся. После поражения от «Арсенала» эмоционально состояние получше, сначала было тяжело. Ждём быстрее следующей игры, нам надо переключиться и реабилитироваться в глазах болельщиков.
Разберём сегодня вечером соперника, готовимся, как к обычной игре», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч «Зенит» — «Русенборг» состоится 19 октября и пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 20:00 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.