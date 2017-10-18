Мельгарехо: Каррера попросил, чтобы я помог «Спартаку» победить «Севилью»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился эмоциями от победы над «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые на своём поле разгромили испанский клуб со счётом 5:1, а парагваец забил один из мячей. Мельгарехо рассказал, с какими чувствами вступал в игру со скамейки запасных на 25-й минуте после того, как травму получил полузащитник Александр Самедов.
«В принципе особых нервов у меня не было. Я успел немного размяться за то время, что у меня было после печального известия о травме, а потом быстро вошёл в игру и начал набирать обороты уже по ходу матча. Можно сказать, что разминка продолжалась ещё какое-то время после того, как я вышел на замену. Рад, что мне удалось быстро адаптироваться к ритму встречи и быть полезным «Спартаку».
Массимо Каррера хотел от меня, чтобы я много вступал в борьбу, боролся за каждый мяч и побеждал в индивидуальных единоборствах. Каррера попросил, чтобы я помог команде победить.
Мы показали, что футбол – это не только динамика и физические возможности, данные с рождения. Мы провели очень хороший матч во всех смыслах и заслужили победу.
В раздевалке мы отпраздновали это по-сумасшедшему – всё-таки не каждый день громишь такой клуб, как «Севилья», со счётом 5:1. Если быть точным, такого не происходит практически никогда. Победить в Лиге чемпионов с «манитой» («забив пять мячей» от испанского слова «manita». — Прим.) – это само по себе что-то необычное. Надеюсь, что мы не сойдём с этого пути и заработаем ещё немало очков в таком стиле», — сказал Мельгарехо.
Видео гола Мельгарехо можно посмотреть в аккаунте РФПЛ в «Твиттере».