Манчини: все игроки чувствуют себя хорошо и готовы сыграть с «Русенборгом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» рассказал о подготовке команды.
«Все готовы к матчу. Правда, в Лиге Европы заявка меньше, так что кто-то останется вне её. «Русенборг», безусловно, сильная команда, регулярно выступает в европейских турнирах. Будет сложная игра, это физически хорошо подготовленная команда. «Зениту» просто точно не будет. У соперника много игроков с опытом выступления в Европе.
Матч с «Арсеналом» был в воскресенье, а «сборники» прилетели в пятницу. Кто-то из Казани, а кто-то из Южной Америки. Решил не рисковать, поэтому не выставил многих на игру с «Арсеналом». Когда так мало времени на восстановление, велик шанс получить травму. Сейчас все чувствуют себя очень хорошо и готовы сыграть завтра», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч «Зенит» — «Русенборг» состоится 19 октября и пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 20:00 мск.