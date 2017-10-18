Кьеллини: Буффон заслуживает награду лучшего вратаря в мире

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини считает, что партнёр по команде голкипер Джанлуиджи Буффон достоин награды лучшего вратаря в мире, и объяснил, почему.
«Я думаю, что он заслуживает эту награду. Буффон провёл удивительный сезон. Он уверенно играл в каждом турнире, в котором мы боролись за трофеи.
В течение 12 лет я прошёл с Джиджи через многие испытания. Он является лидером в важных матчах в любое время года, на поле и за его пределами. Каждый, будь то партнёр по команде или соперник, говорит, что трудные вещи Буффон делает лёгкими.
Джиджи – экстраверт. Он всегда улыбается. Он всегда является образцом для подражания, как для молодых партнёров по команде, так и для опытных футболистов», — цитирует Кьеллини пресс-служба ФИФА.
Победитель в номинации «Лучший вратарь ФИФА» будет назван 23 октября в Лондоне.