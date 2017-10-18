Хавбек «Базеля»: в играх с ЦСКА можем заложить фундамент под выход в плей-офф ЛЧ

Полузащитник «Базеля» Ренато Штеффен поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча состоится 18 октября и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена».
«Мы понимаем, что «Базель» в матчах с ЦСКА может заложить основу под выход в плей-офф Лиги чемпионов. Что касается погоды в Москве, то мне нравится, когда прохладно. Я могу больше работать и меньше уставать», — цитирует Штеффена Blick.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Базель». Начало — в 21:45 мск.
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