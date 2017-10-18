Кучаев – о голе между ног де Хеа: ребята шутили, что такой гол идёт за четыре

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в беседе с пресс-службой клуба поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Базелем» (18 октября), а также вспомнил о голе, забитом между ног Давиду де Хеа в матче 2-го тура ЛЧ с «Манчестер Юнайтед» (1:4).
«Я даже не особо верил, что буду тренироваться с основной командой (улыбается). Для меня выход на поле в матче с «Манчестером» был очень поощрительным, это аванс, который надо отрабатывать. Думаю, всё, что произошло, очень поможет мне в плане профессионального роста. Что касается гола в ворота «МЮ», говорили, что гол между ног вратарю идёт за четыре (смеётся). Было очень приятно, но радоваться в тот момент не хотелось, потому что все мысли были только о команде, о том, что мы проигрываем. Нам всем хотелось забить «МЮ» и второй гол, и я не был исключением.
Что касается матча с «Базелем», на слуху фамилия Джаки — ещё и потому, что у него брат играет в «Арсенале». Остальные имена мне пока не слишком хорошо знакомы. Перед матчем тренеры подробно расскажут нам обо всех исполнителях, а по игре можно будет делать уже серьёзные выводы. В целом «Базель», повторюсь, очень хорош, его результаты это доказывают», — сказал Кучаев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Базель». Начало — в 21:45 мск.
Видео гола можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.