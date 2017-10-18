Плетикоса: матч с «Севильей» — это великая победа «Спартака»

Бывший вратарь«Спартака» Стипе Плетикоса оценил значимость победы красно-белых во встрече 3-го тура Лиги чемпионов с «Севильей». Москвичи на своём поле разгромили испанскую команду со счётом 5:1.
«Это был очень большой праздник для всех спартаковцев, это великая победа. Такой матч обязательно придаст уверенности всей команде. Теперь в таком же темпе и с хорошим настроением нужно продолжать играть. Хочу поздравить всех с победой! Поздравляю всю команду, тренерский штаб, руководство, ветеранов и болельщиков.
Теперь у «Спартака» отличные шансы на выход из группы в Лиге чемпионов. Все футболисты молодцы. Ещё хочу отметить отдельно главного тренера команды Массимо Карреру. Его роль в этой победе очень важна, он поставил команде отличную игру», — сказал Плетикоса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никита Кузин.