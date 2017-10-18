Промес опередил Ширко по количеству голов за «Спартак»

Полузащитник Квинси Промес, сделав дубль в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (5:1), довёл до 54 количество голов, забитых за «Спартак». Тем самым он обошёл экс-форварда красно-белых Александра Ширко, в активе которого 53 гола.
Промес в настоящее время делит с Ильёй Цымбаларём 25-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю «Спартака». При этом Промес забил 54 гола в 105 матчах, а Цымбаларь — в 204 матчах.
Лучшим бомбардиром за всю историю «Спартака» является Никита Симонян, забивший 160 голов в 244 матчах.
Промес: хочу войти в историю «Спартака», это моя главная цель