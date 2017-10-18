Симонян: Мельгарехо – это «скорая помощь» для «Спартака»

Первый вице-президент Российского футбольного союза и бывший игрок «Спартака» Никита Симонян прокомментировал победу красно-белых над «Севильей» (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов, назвав автора одного из голов Лоренсо Мельгарехо «скорой помощью» для клуба.
«Многие прогнозы перед игрой были не в пользу «Спартака», поэтому москвичи проявили кроме характера ещё и мастерство. Стоит отметить, что ситуация могла повернуться и в другую сторону, особенно когда Комбаров выбил мяч из пустых ворот. Да и Селихов творил что-то невероятное в воротах. Но в целом это общая победа. Исполнение голов – просто восторг.
Хочу отметить одну особенность нынешнего «Спартака». В одесском «Черноморце» играл такой нападающий – Анатолий Коршунов. Мы были дружны с ним, он и в «Спартаке» поиграл, и в «Динамо». Но когда играл в Одессе, его выпускали так, как вчера Мельгарехо. Лоренсо вышел и забил «Ахмату», теперь забил «Севилье». Так вот одесситы при скользком счёте требовали «скорую помощь», ею был Анатолий Коршунов, который выходил и забивал. Получается, что Мельгарехо теперь «скорая помощь» для «Спартака». Исполнение как в Грозном, так и вчера было просто блестящее.
После такой победы нужно опасаться одного – эйфории. В чемпионате России тоже важные игры. Кроме того не стоит забывать про ответную игру против «Севильи». Испанцы приложат нечеловеческие усилия, чтобы реабилитировать себя в глазах болельщиков», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.