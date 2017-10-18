Карякин: до сих пор под впечатлением от матча «Спартака» и «Севильи»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, являющийся поклонником «Спартака», поделился своими эмоциями после матча красно-белых в 3-м туре Лиги чемпионов с «Севильей». Москвичи на своём поле разгромили испанскую команду со счётом 5:1.
«До сих пор под впечатлением от вчерашнего матча! Счастливый билет сохраню на память!» — написал Карякин в «Твиттере».
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» Сергея Карякина.
Благодаря победе над «Севильей» подопечные Массимо Карреры вышли на второе место в своей группе. В 4-м туре «Спартак» отправится в Севилью, игра состоится 1 ноября.
Плетикоса: матч с «Севильей» — это великая победа «Спартака»