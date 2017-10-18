Игрок «Севильи» Эскудеро назвал поражение 1:5 от «Спартака» несчастным случаем

Защитник «Севильи» Серхио Эскудеро поделился мнением о поражении от «Спартака» со счётом 1:5 в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Это очень неприятное поражение, но не нужно переставать верить в нашу команду. В начале второго тайма у нас была возможность выйти вперёд, однако сделать это не удалось. Соперник же оказался эффективен: четыре контратаки — четыре гола. Давайте назовём это поражение несчастным случаем. Нам нужно поднять голову и продолжать быть одним целым», — цитирует Эскудеро EFE.
«Спартак» разгромил «Севилью» в матче Лиги чемпионов