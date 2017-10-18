ЦСКА — «Базель»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 18 октября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Базелем». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Базель».
Матч 18.10.2017 рассудит голландская бригада арбитров во главе с рефери Бьорном Куйперсом.
Москвичи выиграли все предыдущие встречи с командами из Швейцарии, включая оба матча с «Янг Бойз» в раунде плей-офф этой Лиги чемпионов (1:0 в гостях, 2:0 дома).
До этого ЦСКА играл только с одним швейцарским клубом — «Лозанной». Москвичи дважды разгромили её на групповом Лиги Европы—2010/11: 3:0 в гостях и 5:1 дома.
«Базель» сыграет в России впервые после минимального поражения от «Зенита» в матче 1/8 финала Лиги Европы—2012/13. Правда, тогда швейцарцы всё равно одержали победу по сумме двух встреч — 2:1.
До этого «Базель» проигрывал в России лишь «Ротору» (2:3) на групповом этапе Кубка Интертото—1996. Статистика его выездов в Россию: 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения. Единственную гостевую победу швейцарцы одержали в матче группового этапа Лиги чемпионов—2002/03 с московским «Спартаком» — 2:0.