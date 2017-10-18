Пашалич: какая ночь была вчера! Большая победа «Спартака» над «Севильей»

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич поделился эмоциями после победы над «Севильей» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (5:1). Хорват появился на поле во втором тайме, на 57-й минуте заменив Ивелина Попова. Сообщение Пашалич оставил на своей странице в «Инстаграме».
«Какая ночь была вчера! Большая победа 5:1 над «Севильей», — говорится в сообщении.
1 ноября «Спартак» в 4-м туре Лиги чемпионов вновь сыграет против «Севильи». Расписание можно посмотреть на «Чемпионате».
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Пашалича.