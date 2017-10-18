Перес: не представляю Ла Лигу без «Барселоны»

Президент «Реала» Флорентино Перес признался, что не представляет испанский чемпионат без «Барселоны» — непримиримого соперника. Об этом функционер заявил, говоря о возможном выходе Каталонии из состава Испании.
«Я не могу представить Испанию без Каталонии или Ла Лигу без «Барселоны». Поэтому не могу ответить на вопрос, где в случае выхода Каталонии из состава Испании должна играть «Барселона». Я даже не могу думать об этом.
Что касается Пике, не мне отвечать на вопрос, вызывать его или нет. Вызов должен касаться всех футболистов, которые могут играть в сборной и создают хорошую атмосферу. И если по-честному, в последних матчах я видел много положительных моментов», — цитирует Переса Sport.es.
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