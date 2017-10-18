«Урал» провёл товарищеский матч с заключёнными

Футболисты «Урала» побывали в исправительной колонии № 2 Екатеринбурга, где подопечные Александра Тарханова провели товарищеский матч с осуждёнными этого учреждения. В этой игре участие приняли Дмитрий Арапов, Денис Кулаков, Юрий Бавин, Петрус Бумаль, Артём Фидлер, Николай Димитров, Роман Емельянов, Владимир Ильин и администратор команды Дмитрий Воровин.
Встреча завершилась победой «Урала» 5:2. По голу забили Емельянов, Фидлер и Бавин. Дублем отметился Владимир Ильин, говорится на сайте «Урала». Президент екатеринбуржцев Григорий Иванов и капитан Артём Фидлер поделились впечатлениями.
«У нас сложилось хорошее отношение с руководством колонии. Они и работники этого учреждения будут ходить на наши матчи. Наши ребята отнеслись к этому мероприятию положительно. Надо помогать людям, чтобы они возвращались к нормальной жизни», — сказал Иванов.
«Хочу поблагодарить руководство колонии. Они делают большое дело – популяризуют спорт. У них здесь хорошие условия для футбола. Думаю, для них сегодня это большой праздник, потому что приехала команда нашего города. Думаю, они будут долго жить этим событием», — отметил Фидлер.
Видео товарищеского матча можно посмотреть на канале «Урала» в YouTube.