Пономарёв: прогнозирую победу ЦСКА над «Базелем» со счётом 1:0

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов ЦСКА — «Базель», который состоится 18 октября.
«Прогнозирую победу ЦСКА – 1:0. Надо играть, как в Португалии. С вязкой обороной, на контратаках, не бросаться. Если начнём играть в открытый футбол, то, считай, пропали мы. Молодёжь должна помогать, пусть побегают ребята. Без движения это не футбол. Пас ради паса – это ветеранская игра. Поэтому в атаке должно быть движение, а в защите опытные ребята справятся. Жалко, что Дзагоев играть не будет, это большая потеря. Но в остальном всё неплохо, Игорь Акинфеев надёжен. Уверен, Витиньо свои шансы реализует, только дай ему мяч. Сегодняшний матч ключевой в группе, проигрывать никак нельзя», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Базель». Начало — в 21:45 мск.