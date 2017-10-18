Ибрагимович тренируется с основой «МЮ» с небольшими ограничениями

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович близок к полному восстановлению после травмы. Как сообщает The Sun, швед уже занимается с основной командой с небольшими ограничениями. Форвард избегает единоборств со своим партнёрами во время игровых занятий.
«Манчестер Юнайтед» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч в Москве манкунианцы выиграли со счётом 4:1, а второй матч с «армейцами» они проведут на своём поле 5 декабря.
Ранее в СМИ сообщалось, что Ибрагимович может вернуться в строй к матчу с ЦСКА в декабре.
Ибрагимович может вернуться на поле после травмы к матчу с ЦСКА в ЛЧ