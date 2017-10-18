Дзаппакоста: матч с «Ромой» — шанс «Челси» реабилитироваться после неудачи в АПЛ

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста поделился ожиданиями от домашнего матча Лиги чемпионов с «Ромой» (18 октября).
«Это шанс для нас реабилитироваться после неудачи в выходные. У «Ромы» очень сильная команда, я знаю их главного тренера Эусебио Ди Франческо и знаю игроков. Это будет сложный матч, но в то же время думаю, что наша команда может сыграть значительно лучше, нежели в двух последних матчах.
Мы должны оставаться сильными и показать свой характер. Если мы сделаем это, мы можем выиграть матч. «Рома» хорошо играет в атаке, у них есть несколько мастеровитых игроков, и в обороне нам нужно показать сильную игру и стараться держать мяч.
Мы выиграли свои первые два матча и должны продолжать в том же духе, потому что если мы обыграем «Рому», то серьёзно упрочим свои позиции в группе, поэтому этот матч очень важен", — цитирует игрока сайт клуба.