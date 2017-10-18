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Боков: нужно сделать так, чтобы «Базель» плясал под дудку ЦСКА

18 октября 2017, среда. 17:30 Футбол

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов ЦСКА — «Базель», который состоится 18 октября в Москве.

«ЦСКА сегодня может победить за счёт слаженной игры в обороне и быстрых ответных атак. Не имеет значения, первым или вторым номером играть. Нужно сделать так, чтобы соперник плясал под дудку ЦСКА. Против «Базеля» будет тяжеловато, но трудности закаляют молодых пацанов, которые, видя характер опытных партнёров, действуют с ними в связке. Команда выглядит, как единое целое. Невозможно даже выделить лидера ЦСКА, потому что все лидеры.

Ничего страшного в том, что с «Краснодаром» был энергозатратный матч, нет. Ребята — профессионалы, тренеры опытные, подведут к игре в хорошем состоянии. Функциональных проблем быть не должно, а победа даёт психологический подъём»,— сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Пономарёв: прогнозирую победу ЦСКА над «Базелем» со счётом 1:0
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Базель ПФК ЦСКА
Новости. Футбол
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