ЦСКА, «Эвертон», «Фенербахче» заинтересованы в переходе форварда «Црвены Звезды»

Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Йиадом Боакье может продолжить карьеру в России. «Эвертон», «Андерлехт», ЦСКА и «Фенербахче» 28 сентября отправляли скаутов в Кёльн, чтобы просмотреть игрока в матче Лиге Европы, информирует GHANASoccernet.
В той игре сербский клуб выиграл у «Кёльна» со счётом 1:0, а Боакье отыграл 63 минуты и забил единственный мяч.
Летом сообщалось, что в переходе 24-летнего футболиста заинтересованы «Рубин» и «Локомотив». В квалификации Лиги Европы он забил семь голов (два — с пенальти) в восьми матчах, на групповом этапе форвард отличился один раз в двух встречах.
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